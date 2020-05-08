Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 75 kişide daha koronavirüs tespit edildiği bildirildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 279’a yükselirken, koronavirüs tespit edilen 28 kişi hayatını kaybetti, bin 576 kişi ise iyileşerek taburcu oldu. Ayrıca tedavisi devam eden hastalardan 28’inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Öte yandan Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 180 binden fazla korona virüs testi yapıldı.