Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 257 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, basına yaptığı açıklamada, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 257 artarak 2 bin 961'e, vaka sayısının da 1982 artarak 29 bin 616'ya ulaştığını bildirdi.

Lopez-Gatell, vaka artışında zirveye ulaştıklarını düşündüğünü belirterek, gelecek günlerde vaka sayılarında düşüş beklediklerini ifade etti.

Son rakamlarla, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm yaşandı.

Meksika'da ilk Covid-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.