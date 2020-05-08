Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Birleşmiş Milletlerin tüm ülkelere cezaevi nüfusunun azaltılmasına yönelik çağrısına yanıt olarak 19 bin düşük riskli mahkumun tahliye edileceğini belirtti. Uzun süredir yüksek suç oranları, kadın ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele eden Güney Afrika’da 155 bin mahkum bulunuyor. Ramaphosa, "Güney Afrika'da diğer birçok ülkede olduğu gibi, cezaevinde mahkumlar ve personelde korona virüse tanık oldu" ifadelerini kullandı.

Ülkede şu ana kadar 8 bin 232 Covid-19 vakası görülürken, 161 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.