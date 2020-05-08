Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölü sayısında ABD’yi, 30 binle İngiltere, 29 binle İtalya, 26 binle İspanya, 25 binle Fransa takip ediyor.

ABD’nin başkenti Washington’da birçok alanda maske takma zorunluluğu devam ederken marketlerde hazır gıda ve temizlik reyonları boş kaldı.

Corona virüs vaka sayısında dünyada 5’inci sırada olan Rusya’da tAblo giderek kötüleşiyor.

Son 24 saatte 10 binden fazla yeni vaka tespit edildi, 98 kişi daha hayatını kaybetti.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da restoran ve kafe sahipleri, alınan önlemler nedeniyle ekonomik sorunlar yaşadıklarını belirtti ve boş sandalyeler ile protesto gösterisi düzenledi.