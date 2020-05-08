Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 270 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı artmaya devam ediyor. İtalya'da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 243 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 30 bini aşarak, 30 bin 201'e yükseldiği bildirildi. Ülkede bin 327 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 217 bin 185'e ulaştığı ifade edildi. Ülkede durumu kritik olanların sayısı bin 168 olarak açıklanırken, iyileşenlerin sayısı ise 99 bin 23 olarak aktarıldı.

Öte yandan korona virüs salgınında sokağa çıkma yasağını uygulayan ilk ülke olan İtalya, Avrupa'da korona virüsten en çok ölümün yaşandığı 2. ülke konumunda bulunuyor.