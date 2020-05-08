Mısır’ın Mansura kentinde kontrolden çıkan otomobil Cumhuriyet caddesinde bulunan eczaneye girdi. Olayda, araç sürücüsü ile 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan, aracın eczaneye girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Mısır’da otomobil eczaneye daldı: 3 yaralı
08.05.2020 - 19:58 | Son Güncelleme: 08.05.2020 - 19:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mısır’da kontrolden çıkan otomobilin eczaneye girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mısır’ın Mansura kentinde kontrolden çıkan otomobil Cumhuriyet caddesinde bulunan eczaneye girdi. Olayda, araç sürücüsü ile 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : mısır,
702686 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/702686.aspx
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