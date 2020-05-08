Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgınının merkez üssü konumundan bulunan ABD’de salgın Beyaz Saray’a sıçradı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Basın Sekreteri Katie Miller’ın korona testi pozitif çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Miller’ın koronaya yakalandığını onaylarken, “O harika bir kadın, uzun zamandır test yaptırıyordu. Fakat bugün aniden test sonucu pozitif çıktı” ifadelerini kullandı. Trump, Miller ile temas kurmadığını aktarırken, Miller’ın Pence ile temas kurmuş olabileceğini dile getirdi.

Öte yandan Katie Miller, Başkan Trump’ın başdanışmanlarından Stephen Miller ile evli bulunuyor.