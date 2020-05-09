Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 751 artışla 9 bin 897'ye yükseldi. Bu rakam, şu ana kadar kaydedilen günlük en yüksek ölüm vakası olarak kayda geçti. Ülkede Kovid-19'un görüldüğü kişi sayısı da 10 bin 222 artarak 145 bin 328'e yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.