Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Yunanistan, Türkiye karşıtı ülkeler ve terör örgütleriyle ittifakına bir yenisini daha ekledi. Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi köşe sıkıştırmak için Mısır, İsrail ve Libya’nın darbeci generali Hafter ile ittifak kuran Yunanistan, şimdi de Esad ile ’dost’ oldu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, sekiz sene sonra Suriye’ye diplomatik temsilci tayin ettiklerini açıkladı. Yunanistan böylece Suriye’de Esad’ın varlığını tanıyan ilk AB üyesi ülke oldu. Bakan Dendias, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Tasia Athanassiou’u Yunanistan’ın Suriye Özel Temsilcisi olarak görevlendirildiğini duyurdu.

TÜRKİYE KARŞITI İTTİFAK

Özellikle Kıbrıs adası açıklarında devam eden sondaj gerilimi ile birlikte Türkiye’ye karşı ittifakını kuvvetlendirmeye çalışan Yunanistan, bir süredir Türkiye’ye muhalif ülkelerle yakın ilişkiler kuruyor. Atina yönetimi, ilk olarak Mavi Marmara krizi ile Türkiye ve İsrail ilişkileri gerildiği bir dönemde Tel Aviv ile yakınlaşmaya başladı. Ardından Mısır’da yönetimi ele geçiren darbeci Sisi ile yakın ilişkiler kuran Yunanistan, daha sonra bu ülkelerle, ‘East-Med’ projesi adı verilen proje ile Akdeniz’de Türkiye’yi ‘bypass’ ederek bölgeden çıkarılacak doğalgazı Avrupa’ya taşımayı planladı. Ancak Türkiye’nin Libya’nın meşru hükûmeti ile imzaladığı ‘Deniz Yetki Alanları Sınırlandırılması Anlaşması’ ile bu ülkelerin Akdeniz’deki oyunları bozuldu.