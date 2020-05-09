Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, "İki lider, aynı zamanda, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını yenme konusunda kaydedilen olumlu gelişmeleri, araştırma çabaları ile Alman ve Amerikan ekonomilerinin tekrar açılması konularını ele aldı." ifadesini kullandı.

TRUMP'TAN MERKEL'E KORONAVİRÜS TEŞEKKÜRÜ

Trump'ın Şansölye Merkel'e Covid-19 salgınına karşı gösterdiği çabadan teşekkür ettiğini belirten Deere, iki liderin bölgesel konuları da konuştuğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

8 Mayıs 1945'te ABD, Rusya ve İngiltere öncülüğündeki İttifak Kuvvetlerinin Almanya'yı yenilgiye uğratmasından sonra her yıl bu gün "Avrupa'da Zafer Günü" (V-E Day) olarak kutlanıyor.