Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 14 bini aştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 276 bin 253 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 387 bin 274 kişi de iyileşti.

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 14 bin 503'e yükseldi.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 322 bin 163 kişide Covid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 78 bin 616 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"İspanya (260 bin 117), İtalya (217 bin 185), İngiltere (211 bin 364), Rusya (187 bin 859), Fransa (176 bin 79), Almanya (170 bin 588), Brezilya (146 bin 894), Türkiye (135 bin 569), İran (104 bin 691), Çin (82 bin 887), Kanada (66 bin 434), Peru (61 bin 847), Hindistan (59 bin 765), Belçika (52 bin 11), Hollanda (42 bin 93), Suudi Arabistan (35 bin 432), Meksika (31 bin 522), İsviçre (30 bin 207), Ekvador (28 bin 818), Pakistan (27 bin 474), Portekiz (27 bin 268), Şili (25 bin 972), İsveç (25 bin 265), İrlanda (22 bin 541), Singapur (21 bin 707), Belarus (21 bin 101), Katar (20 bin 201), Birleşik Arap Emirlikleri (16 bin 793), İsrail (16 bin 436), Japonya (16 bin 287), Avusturya (15 bin 774), Polonya (15 bin 366), Romanya (14 bin 811), Ukrayna (14 bin 195), Bangladeş (13 bin 134), Endonezya (13 bin 112), Güney Kore (10 bin 840), Filipinler (10 bin 463), Danimarka (10 bin 218) ve Kolombiya (10 bin 51)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 31 bin 241, İtalya 30 bin 201, İspanya 26 bin 299, Fransa 26 bin 230, Brezilya 10 bin 17, Belçika 8 bin 521, Almanya 7 bin 510, İran 6 bin 541, Hollanda 5 bin 359, Çin 4 bin 633, Kanada 4 bin 569, Türkiye 3 bin 689, İsveç 3 bin 175, Meksika 3 bin 160, Hindistan 1986, İsviçre 1823, Rusya 1723, Peru 1714, Ekvador 1704, İrlanda 1429, Portekiz 1114, Endonezya 943, Romanya 923, Polonya 776, Filipinler 696, Pakistan 618, Avusturya 614, Japonya 603, Danimarka 522, Kolombiya 428, Ukrayna 361, Şili 294, Güney Kore 256, İsrail 245, Suudi Arabistan 229, Bangladeş 206, Birleşik Arap Emirlikleri 174, Belarus 121, Singapur 20, Katar 12."