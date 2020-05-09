Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinden önümüzdeki hafta yapılacak tahliye uçuşlarıyla ilgili önemli açıklama yapıldı. Açıklamada, uçuş günü Covid-19 belirtileri gösteren veya daha önce Covid-19 tanısı konulan yolcuların uçuşlara kabul edilemeyeceği vurgulandı.



Washington Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli vatandaşlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda sürdürülen çalışımalar çerçevesinde, turist, öğrenci, geçici işçi gibi statülerle veya iş temaslarında bulunmak üzere ABD'de kısa süreli vizeyle bulunan vatandaşlarımızın ülkemize dönüşlerini sağlamak amacıyla Türk Hava Yolları tarafından 15 Mayıs 2020 tarihinde New York ve Şikago'dan, 16 Mayıs 2020 tarihinde Houston'dan ve 17 Mayıs 2020 tarihinde de Miami'den birer ticari sefer düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu seferlerle Türkiye'ye gidecek olan vatandaşlarımız, ülkemizde 14 gün boyunca karantinada kalacak olup, bu hususun kabul edildiğinin vatandaşlarımızca yazılı olarak taahhüt edilmesi gerekmektedir. Uçuş günü Covid-19 belirtileri gösteren veya evvelce Covid-19 tanısı konulmuş vatandaşlarımızın uçuşlara kabul edilmeleri maalesef mümkün olmayacaktır. Söz konusu seferlerin biletleri, Türk Hava Yolları tarafından, öncelikle, ABD'deki konumları yukarıda belirtilen çerçeveye giren ve isimlerini yurda dönüş talebiyle Büyükelçiliğimiz ve ABD’deki Başkonsoluklarımıza kaydettirmiş olan vatandaşlarımıza yönelik olarak satışa sunulacaktır. Bahse konu seferlerin bilet satış işlemlerinin ne şekilde yapılacağı hususunda, başvuruda bulunmuş olan vatandaşlarımıza ilgili temsilciliklerimiz tarafından e-posta yoluyla bilgilendirmede bulunulmaktadır. Söz konusu vatandaşlarımızın bilet satın almalarını takiben, seferlerde yer kalması durumunda ayrıca bir duyuru daha yapılacaktır”

ABD ile Türkiye arasındaki uçuşların 27-28 Mart’ta durdurulması üzerine yurda gelemeyen Türk vatandaşları için 23-24 Nisan tarihlerinde Washington, New York ve Los Angeles’tan 3 özel sefer gerçekleştirilmişti.