Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna, Covid-19 tedbirlerini gevşetme kapsamında 4 ülkeye uçak seferlerini başlatacağını açıkladı. Ukrayna Havayolları (UIA) Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, ABD’ye, İngiltere’ye, Almanya’ya ve İsrail’e uçuşların 23 Mayıs’tan itibaren başlatılacağı ve biletlerin satışa çıkarıldığı açıklandı. Böylelikle Ukraynalılar başkent Kiev’den New York’a, Londra’ya, Berlin’e ve Tel Aviv’e uçakla yolculuk edebilecekler.



“Karantina uygulanmazsa hasta sayımız 250 bine çıkar”

Öte yandan, Ukrayna Baş Doktoru ve aynı zamanda Ukrayna Sağlık Bakanı Yardımcısı olan Viktor Lyaşko tarafından ülkedeki korona vakalarına yönelik bir açıklama yapıldı ve açıklamada, “Eğer karantina uygulamasına başlamasaydık, şuan olduğu gibi yaklaşık 15 bin değil 220 ile 250 bin arasında korona vakası yaşanırdı” ifadelerini kullandı. Ülkedeki hasta sayılarına ve yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranlarına da değinen Lyaşko, Ukrayna’nın ikinci ve üçüncü salgın dalgasına hazır olduğunu da ifade etti.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, ülke genelindeki korona virüsü vakası 14 bin 710’a, can kaybı 375’e ve iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 706’ya yükseldi.