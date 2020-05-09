Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CNN'in haberine göre, yaklaşık 2 aydır Ivanka Trump ile uzaktan çalışan asistanı Covid-19'a yakalandı.

Asistanın Covid-19'un herhangi bir belirtisini göstermediği belirtildi.

Ivanka Trump ile eşi Jared Kushner'ın dün Covid-19 testlerinin negatif çıktığı kaydedildi.

11 Gizli Servis çalışanı Covid-19'a yakalandı

Dailymail sitesinin haberine göre, ABD Gizli Servisinin 11 çalışanında Covid-19 tespit edildi.

Söz konusu 11 çalışanın, ABD Başkanı Trump veya Yardımcısı Mike Pence ile yakın olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Virüs bulaşan 23 Gizli Servis çalışanı da hastalığı atlattı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığına göre, Gizli Servisin Trump ve üst düzey devlet yetkililerini korumakla görevli 60 çalışanı da Covid-19 salgını nedeniyle karantinaya girdi.