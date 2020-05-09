Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahran Tecriş Şüheda Hastanesi Nöroloji Uzmanı Ferzad Eşrefi, koronavirüs nedeniyle tedavi gören bin 700 hastadan 25’inin inme geçirdiği ve bu 25 kişiden yarısının 50 yaşın altında olduğunu açıkladı.

Doktor Eşrefi, koronavirüsün beyin damar tıkanıklığı ve inme gibi ciddi sorunlara neden olabileceğini söyleyerek, “Bu hastalarda beyin damar tıkanıklığı görülürken, aynı zamanda bir kaç hastamızda da beyin kanaması meydana geldi” ifadelerini kullandı.

Eşrefi, “Ne yazık ki beyin damar tıkanıklığı görülen hastalarımız, belirtilerin çok şiddetli olması sebebiyle felç geçirdiler. Bu nedenle koronavirüs tedavisine paralel olarak, ayrıca inme içinde tedavi gerekiyor” dedi.