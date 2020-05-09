Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 143 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 44 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 422’ye yükselirken, koronavirüs tespit edilen 31 kişi hayatını kaybetti, bin 620 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 190 bine yakın koronavirüs testi yapıldı.