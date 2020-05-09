Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle 10 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 239'a yükseldiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkede vaka sayısının 37 bin 136'ya yükseldiği belirtildi.
- Kuveyt
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 yeni ölümün yaşandığı, hayatını kaybedenlerin sayısının 49'a yükseldiği ifade edildi.
Açıklamada, vaka sayısının ise 7 bin 623'e çıktığı aktarıldı.
- Tunus
Tunus Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan bir kişinin daha vefat etmesiyle ülkede toplam can kaybının 45'e yükseldiğini açıkladı.
Yeni teşhislerle Kovid-19'a yakalananların sayısının 1030'a çıktığı ifade edilen açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 638 olduğu aktarıldı.
- Katar
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 13 olduğu kaydedildi.
Açıklamada, vaka sayısının 21 bin 331'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.
- Fas
Fas Sağlık Bakanlığı, ülkedeki toplam vaka sayısının 5 bin 873'e, iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 389'a çıktığını açıkladı.
Ülkede yeni vefat kaydedilmezken daha önceki bakanlık açıklamasında toplam can kaybının 186'ya yükseldiği bildirilmişti.
- Umman
Umman Sağlık Bakanlığı, ülkedeki toplam vaka sayısının 3 bin 224'e, iyileşen hasta sayısının ise 1068'e yükseldiğini duyurdu.
Ülkede Kovid-19 kaynaklı yeni vefat belirtilmezken, daha önce yapılan açıklamada toplam can kaybının 17'ye ulaştığı ifade edilmişti.
- Yemen
Yemen'de Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'nın haberine göre, sözde Husi hükümetinin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Aden'den başkent Sana'ya gelen bir kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu belirtildi.
Açıklamada, bunun kontrollerindeki bölgede tespit edilen 2'nci vaka olduğu aktarıldı.
Husilerin açıklamasıyla birlikte Yemen'de Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 7'ye, vaka sayısı 35'e çıkmış oldu.
- Lübnan
Lübnan Sağlık Bakanlığı ise vaka sayısının 809'a çıktığını, yeni ölümün olmadığını açıkladı.