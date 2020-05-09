Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Mitiga Havalimanı ve başkentin diğer bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda ölü sayısı 6'ya çıktı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin başkentin bazı bölgelerine düzenlediği roketli saldırıda 6 sivilin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı ve ciddi maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Saldırıda başkentteki Mitiga Havalimanı'nın da hedef alındığı vurgulanan açıklamada, iki yolcu uçağının büyük zarar gördüğü, Ilyushin tipi bir kargo uçağının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği ve özel bir şirkete ait yolcu uçağının da yandığı belirtildi.

Açıklamada, "savaş suçu" sayılabilecek ve uluslararası hukuk nezdinde cezalandırılabilecek bu suçlar karşısında uluslararası toplumun sessizliği karşısında şaşkınlık yaşandığı da aktarıldı.

80'den fazla roketle düzenlenmişti

Hafter'e bağlı milislerin, bugün sabah saatlerinde başkentteki Mitiga Havalimanı ve başkentin diğer bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda havalimanında yangın çıkmıştı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Libya Ordusu'nun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, saldırıda, Mitiga Havalimanı'ndaki "uçak yakıtı tankerleri ve itfaiye araçlarının vurulduğu ve yangın çıktığı, yolcu terminalinde geniş çaplı hasarın oluştuğu" belirtilmişti.

Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter'in, mayısın ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), dün yayınladığı açıklamada, Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerini ayrım gözetmeksizin hedef alan ve çok sayıda sivil kayıplara yol açan saldırıları kınarken, saldırıları Uluslararası Ceza Mahkemesiyle (UCM) paylaşmak üzere kaydetmeye devam ettiğini duyurmuştu.