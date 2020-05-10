Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 730 artışla 10 bin 627'ye yükseldi. Ülkede Kovid-19'un görüldüğü kişi sayısı da 10 bin 611 artarak 155 bin 939'a çıktı. Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.
Brezilya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 730 kişi öldü
10.05.2020 - 01:32 | Son Güncelleme: 10.05.2020 - 01:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 730 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : brezilya,brezilya koronavirüs,
702977 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/702977.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER