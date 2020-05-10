Suriye’de Beşar Esad rejimi topçu atışlarıyla İdlib’in güneyindeki köylere saldırıyor. Rejim güçlerinin Cebel Zaviye bölgesindeki Kansafra ve Abilin köylerine düzenlediği saldırılarda en az 5 sivilin yaralandığı kaydedildi. Sivil savunma ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere götürdü.
Esad rejimi İdlib’deki köylere saldırdı: 5 yaralı
10.05.2020 - 16:44 | Son Güncelleme: 10.05.2020 - 16:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de Esad rejiminin İdlib’in güneyindeki iki köye topçu atışlarıyla düzenlediği saldırılarda en az 5 sivil yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : esad rejimi,suriye,saldırı,köy,
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