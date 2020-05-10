Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 97 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 71 yaşındaki 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 30 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 519’a yükselirken, korona virüs tespit edilen 32 kişi hayatını kaybetti, bin 650 kişi ise taburcu oldu.
Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 190 binden fazla korona virüs testi yapıldı.
Azerbaycan’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 32’ye yükseldi
10.05.2020 - 17:11 | Son Güncelleme: 10.05.2020 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan'da, bir kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 32'ye yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 97 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 71 yaşındaki 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 30 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 519’a yükselirken, korona virüs tespit edilen 32 kişi hayatını kaybetti, bin 650 kişi ise taburcu oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : azerbaycan,koronavirüs,
703139 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/703139.aspx
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