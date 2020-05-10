Suriye’nin Halep kentinde motosiklete tuzaklanan bomba infilak etti. Patlama sonucu yaralıların olduğu öğrenildi.
Suriye’de patlama
10.05.2020 - 18:49 | Son Güncelleme: 10.05.2020 - 18:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Halep kentinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre yaralılar var.
Suriye’nin Halep kentinde motosiklete tuzaklanan bomba infilak etti. Patlama sonucu yaralıların olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : SURİYE,PATLAMA,
703167 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/703167.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER