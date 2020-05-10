Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sudan’nın Kızıl Deniz eyaletinde bulunan Port Sudan kentinde Bani Amer ve Al-Nuba kabileleri arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi yaralandı. Kassala eyaleti Valisi Mahmoud Batiker, olaya ilişkin yaptığı açıklamada olayların Perşembe gününden itibaren başladığını ve birçok evin yakıldığını aktardı. Vali, olayların kontrol altına alınması için çok sayıda polisin kente gönderildiğini ifade ederken, iki kabileden toplam 59 kişinin tutuklandığını duyurdu. Batiker, iki kabile arasında yaşanan çatışmaların neden çıktığına dair henüz bir bilgiye ulaşılamadığını açıkladı.

Öte yandan 2019 yılında Bani Amer ve Al-Nuba kabileleri arasında çıkan çatışmada 37 kişi hayatını kaybetmiş, 200 kişi ise yaralanmıştı.