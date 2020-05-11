Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 496 artışla 11 bin 123'e yükseldi. Ülkede Kovid-19'un görüldüğü kişi sayısı da 6 bin 670 artarak 162 bin 699'a çıktı. Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.
Brezilya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 496 kişi öldü
11.05.2020 - 01:16 | Son Güncelleme: 11.05.2020 - 01:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 496 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : brezilya,brezilya koronavirüs,
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