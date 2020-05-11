Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya vatandaşı 25 yaşındaki Silvia Constanzo Romano, Kasım 2018’de Kenya’nın Chakama bölgesinden kaçırılıp Somali’ye götürüldü.

İtalyan makamları, Romano için Türk Millî İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) talepte bulundu. Bunun üzerine MİT, Aralık 2019’dan bu yana bölgede kapsamlı bir çalışma başlattı. Genç kızın sağ olduğunun tespit edilmesiyle operasyon başlatıldı. Kurtarılan Romano, MİT tarafından önceki gün Somali’nin başkenti Mogadişu’da İtalyan görevlilere teslim edildi.

Bir yardım kuruluşunda gönüllü olarak çalışan ve 18 aylık esaretin ardından kurtarılan Romano, dün özel jetle ülkesinin başkenti Roma’ya geldi.

Genç kızın özgürlüğüne kavuşması, İtalya’da da geniş yankı buldu. İtalyan basınındaki haberlerde, Romano’nun Türk, Somalili ve İtalyan gizli servislerinin iş birliğiyle yürütülen operasyon sonucunda kurtarıldığı vurgulanırken, yapılan yorumlarda Türkiye’nin bölgedeki etkisine dikkat çekildi.