Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının ülkenin 36 eyaletinden 35'ine yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte vaka sayısının 248 artarak 4 bin 399'a yükseldiği kaydedildi.

Ülkede şimdiye kadar 143 kişinin virüsten hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 778 olduğu aktarıldı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 668 artarak 63 bin 325’e çıktı.

Covid-19'dan ölenlerin sayısı ise 67 artarak 2 bin 290'a ulaştı. Şimdiye kadar 21 bin 821 kişi sağlığına kavuştu.