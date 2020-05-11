ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 751 kişi artarak 80 bin 807'ye yükseldi.
ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bin 807'ye yükseldi
11.05.2020 - 17:03 | Son Güncelleme: 11.05.2020 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 751 kişi artarak 80 bin 807'ye yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : ABD,Covid-19,
703366 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/703366.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER