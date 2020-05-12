Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya ordusu, sivil katliamları artınca ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter’e bağlı milislere karşı yeni bir operasyon başlattı. Başkent Trablus’un güneyinde şiddetli çatışmalar yaşanırken, Hükûmete bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan açıklamada “El-Meşru mevkiinde dört gözlem noktasının imha edildi. 70 milis ve paralı askerin ölü ve yaralı olmak üzere etkisiz hâle getirildi” denildi. Topçu birliklerinin ateşi sonucu silah ve mühimmat yüklü bazı askeri araçların da imha edildiği aktarılan açıklamada, hedeflerin tam isabet ve başarıyla vurulduğu kaydedildi.



HAFTER SİVİLLERİ VURUYOR

Libya ordusu 25 Mart’ta “Barış Fırtınası” operasyonunu başlatmış, 13 Nisan’da da Trablus’un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak, başkentten Tunus sınırına kadarki sahil şeridinde üç bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti. Son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter ise başkentteki sivil yerleşim bölgelerini ayrım gözetmeden hedef almaya devam ediyor. Bu ayın ilk haftasında 15 sivil ölmüş, 30’dan fazla sivil yaralanmıştı.



TÜRKİYE DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

İngiliz Economist gazetesi, altı yıldır süren Libya iç savaşında, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter’in güç kaybettiğini duyurdu. Gazetenin haberinde Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin Trablus’un batısında ve güneydoğusunda başlattığı operasyonlarda Türkiye’nin de desteği ile başarılı olduğu belirtildi.