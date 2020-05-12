Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük test kapasitelerinin 300 bine çıktığını ve hafta sonuna kadar 10 milyon teste ulaşmaya amaçladıklarını açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı basın toplantısında ülkede Kovid-19 konusunda atılan ve atılacak adımları değerlendirdi.

ABD'de salgında, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük seferberliği gördüklerini vurgulayan Trump, özel sektörün test konusunda büyük adımlar attığına işaret etti.

Eyaletlere 11 milyar dolar yardım

Beyaz Saray'ın eyaletlere testler konusunda destek olacağını vurgulayan Trump, "Amerikan eyaletlerine ve topraklarına 1 milyar dolar test yardımı göndereceğiz." dedi.

Eyaletler ile yakından çalıştıklarını belirten Trump, "Mayıs ayı sonu için test hedefimiz 12,9 milyon test. Bu çerçevede eyaletlere yardımda bulunacağız." diye konuştu.

Ancak toplantının ilerleyen dakikalarında konuşan ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Doktor Brett Giroir, bu yardımın 11 milyar dolar olacağını belirtti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da yardımın 11 milyar dolar olacağı teyit edildi.

Eyaletler ile yakından çalıştıklarını belirten Trump, "Mayıs ayı sonu için test hedefimiz 12,9 milyon test. Bu çerçevede eyaletlere yardımda bulunacağız." diye konuştu.

ABD'lilere yapılan 1200 dolarlık nakdi yardımın ikincisinin olup olmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, "Bu konuyu konuşuyoruz." ifadesini kullandı.

Trump, sağlık hizmetlerine yeterince ulaşamayanlar için de çalışmalarda bulunduklarını kaydederek, "Bu küresel salgın, insanlarımıza büyük acılara ve zorluklara mal oldu." dedi.

Beyaz Saray'daki bazı çalışanlarda koronavirüse rastlanmasına ilişkin Trump, "Bir gün önce negatif çıkan bir kişi bir sonraki gün şaşırtıcı bir şekilde pozitif çıktı. Bu kişiyle temas eden 3 kişi vardı bunlar negatif ama önlem amaçlı kendilerini karantinaya aldılar. Durum kontrol altında. Bu tarz şeyler yaşanabilir, biliyorsunuz görünmez bir düşman ile karşı karşıyayız." yorumunda bulundu.

Trump, Çin'e yüklendi

Trump, Çin'in aşı çalışmalarına ilişkin verileri hackleme yoluyla çalmaya çalıştığı iddialarına ilişkin ise, "Çin'den memnun değilim, virüsü, çıktığı yerde durdurmalılardı. Şimdi bana hacklenmeden bahsediyorsunuz. Ortada yeni bir şey mi var?" diye sordu.

Çin'in ABD ile kendi çıkarları için bir anlaşma yapma konusunda müzakere peşinde olduğu iddialarına ilişkin ise Trump, "Çin yıllarca Amerika'dan yararlandı. Beyaz Saray'da benden önce oturanlar da buna izin verdi, ama ben vermem." açıklamasında bulundu.

Kürsüyü terk etti

Trump, bir gazetecinin, "ABD'nin tüm dünyada en çok test yapan ülke olduğunu söylüyorsunuz ve bununla övünüyorsunuz. Peki ülkede her gün insanlar ölürken ve birçok yeni vaka görülürken bunun bir önemi var mı?" sorusunu

T "Dünyanın her yerinde can kayıpları oluyor. Belki de bu soruyu Çin'e sormalısınız, bana sormayın. Size sıra dışı bir yanıt verebilirler." diye yanıtladı.

Gazetecinin konuyu üstelemesi üzerine diğer gazetecilerden soru almaktan vazgeçen Trump, kürsüyü terk etti.

Beyaz Saray'dan yönetim ofislerinde çalışanlara maske zorunluluğu

Beyaz Saray, yönetim ofislerinin bulunduğu West Wing'de (Batı Kanadı) çalışanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde maske takma zorunluluğu getirdi.

Beyaz Saray'da, Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'e yakın çalışan isimlerde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine yerleşkedeki virüs önlemlerinde de yeni düzenlemelere gidildi.

Çalışanlara gönderilen notta, West Wing'de görev yapan ya da buraya gelen tüm çalışanlara, masalarının başında olmadıkları süre boyunca maske takmalarının zorunlu olduğu bildirildi.

İhtiyaç duyulan maskelerin Beyaz Saray sağlık biriminden temin edilebileceğinin vurgulandığı notta, çalışanların sosyal mesafe kurallarına uymaları ve ziyaretçi sayılarını kısıtlamaları gerektiği belirtildi.

West Wing'e giren misafirlerin de maske takma zorunluluğu olacak.

Virüs Beyaz Saray'da

ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birinde perşembe günü Kovid-19'a rastlanması üzerine, cuma günü de Başkan Yardımcısı Pence'in Sözcüsü Katie Miller'a Kovid-19 teşhisi konulmuştu.

Miller'ın eşi Stephen Miller'ın da Trump'ın danışmanı olması, Beyaz Saray'daki virüs endişelerini artırmıştı.

Ayrıca cuma günü, Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'ın asistanında ve 11 Gizli Servis elemanında da virüs çıkmıştı.

Bu gelişmeler üzerine Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyeleri, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci kendilerini karantinaya almıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in de kendini karantinaya alacağı ileri sürülmüş ancak Beyaz Saray bu iddiaları yalanlamıştı.