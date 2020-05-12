DSÖ Sözcüsü Harris: Covid-19'a karşı 100'den fazla aşı adayımız var. Fakat koronavirüsler çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı üretmek zor
DSÖ Sözcüsü Harris: Koronavirüse karşı aşı üretmek zor
12.05.2020 - 14:07 | Son Güncelleme: 12.05.2020 - 14:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
DSÖ Sözcüsü Harris: Covid-19'a karşı 100'den fazla aşı adayımız var. Fakat koronavirüsler çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı üretmek zor
Kaynak: AA
Etiketler : dünya sağlık örgütü,koronavirüs,
703538 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/703538.aspx
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