Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Keyle yaptığı açıklamayla, Filistin'deki Covid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

Filistin'de son 5 günde 4 bin 500 Covid-19 testinin yapıldığını ve yeni vaka tespit edilmediğini dile getiren Keyle, bu süre içinde 15 hastanın da iyileştiğini ifade etti.

Böylelikle Covid-19'u yenen hasta sayısının 382'ye ulaştığını kaydeden Keyle, aktif vaka sayısının ise 161'e düştüğünü aktardı.

Keyle, 96'sı Doğu Kudüs'te olmak üzere toplam 161 aktif vakanın içinde durumu ağır olan hasta olmadığını sözlerine ekledi.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, toplam vaka sayısının 547 olduğu ülkede 4 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.