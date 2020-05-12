Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 232 binin üzerine çıkması test sayısındaki artıştan, ölü sayısının az olmasının ise zamanında alınan önlemlerden kaynaklandığı belirtildi.

Ülkede vaka sayısının geçen aydan itibaren çoğalmaya başlaması üzerine, virüs bulaşmış her aşamadaki hastaya ulaşmak için test sayısını arttırma yöntemine başvuruldu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) kontrolünde gerçekleştirilen çalışmalar dahilinde test sayısının artması için devlet laboratuvarlarının yanı sıra ülkede özel laboratuvarlara Kovid-19 testi yapma yetkisi verildi.

Salgının görülmeye başladığı mart ayında ülkede günlük yaklaşık 2 bin 500 test yapılırken, son dönemde bu rakam ortalama 170 bine ulaştı.

Rospotrebnadzor’un rakamlarına göre, bugüne kadar ülkede 594 laboratuvarda 5 milyon 800 binin üzerinde Kovid-19 testi yapıldı.

Son dönemlerde pek çok özel hastane Kovid-19 testi yapmak için müşterilerine yönelik indirim kampanyaları da düzenlemeye başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de günlük test sayısının bu ay içerisinde 300 bine çıkarılması için talimat verdi.

Putin, koronavirüsle mücadele konusundaki son kapsamlı toplantıda, potansiyel tehlike taşıyan virüs taşıyıcıların bulunmasının önemli olduğunu vurgulayarak, ne kadar çok test yapılırsa o kadar çok vaka tespit edileceğini ve salgının üstesinden de o kadar hızlı gelineceğini ifade etti.

"Moskova’da test sayesinde hastaneye yatış sayısı azaldı"

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, vaka sayısının en çok görüldüğü kentte salgınla mücadelede "test yöntemiyle" başarı sağlandığına inanıyor.

Test sayısının Moskova’da 3 kat arttırıldığına işaret eden Sobyanin, bu sayede hastaların erken saptanmasının erken karantina ve tedavinin sağlandığını belirtti.

Sobyanin, son 3 haftadır hastaneye yatış sayısının azaldığına dikkati çekti.

"Zamanında önlemler sayesinde ölüm sayısı az"

Rusya’da vakaların yüksek olmasına karşılık, ölüm oranının vaka sayısına oranla yüzde 1 civarında kalmasının, sağlık alanında zamanında alınan önlemlerin etkili olmasından kaynakladığı belirtiliyor.

Ülkenin sağlık altyapısının yeterli olmasının ölüm oranlarının artmasına engel olduğu ifade edilirken, ortaya çıkan vakaların yarısına yakınının hastalık belirtisi taşımadığına dikkat çekiliyor.

Rospotrebnadzor Epidemiyoloji Araştırma Enstitüsü Başkanı Vasiliy Akimkin, ülkede oldukça etkili ve spesifik testlerin kullanımının hastaların zamanında belirlenerek müdahalesine imkan sağlandığına dikkat çekti.

Testlerin hafif semptom taşıyan hastaların zamanında tespit edilmesinde çok etkili olduğunu söyleyen Akimkin, "Bu yöntem popülasyon ve risk grupları arasında virüs dolaşımını önemli ölçüde azaltıyor." ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Temsilcisi Melita Vuynoviç, Rusya’da ölüm sayısındaki azlığın, ülkedeki yaşlı insanların alınan tedbirlerle iyi korunmasından kaynaklandığını savundu.

Rusya’da muhalif gazetelerden Novaya Gazeta ise ülkede kayıtlara alınmayan Kovid-19 kaynaklı gerçek ölüm rakamlarının, açıklanan resmi rakamların 3 katından fazla olduğunu iddia etmişti.

Financial Times gazetesi, Rusya’da ölüm vakalarının açıklanan rakamlardan yüzde 70 daha fazla olabileceğini öne sürmüştü.

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen sayısı son bir günde 10 bin 899 artarak, 232 bin 243'e yükselmişti. Ölü sayısı ise 107 artarak 2116 olmuştu.