Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM'nin alt kuruluşlarından Dünya Gıda Programı (WFP) kıdemli sözcüsü Elisabeth Byrs, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Özellikle İdlib'deki insani drama dikkati çeken Byrs, "Aralık 2019'dan bu yana Suriye'nin kuzeybatısında yer alan yaklaşık 940 bin kişi çatışmalar nedeniyle yerlerinden edildi. Şimdi bunlar Kovid-19'un yıkıcı sonuçlar doğurabileceği aşırı kalabalık kamplarda yaşıyorlar." uyarısında bulundu.

Byrs, Kovid-19'un Suriye'ye de sıçradığını, bununla beraber virüsün kontrol altına alınması için henüz bir önlem göremediklerini vurguladı.

Sözcü, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısını ise belirtmedi.

Suriye genelinde yaklaşık 8 milyon sivilin gıda güvensizliği yaşadığını aktaran Byrs, WFP'nin ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Byrs, mart ayında, WFP ve ortaklarının ülkenin kuzeybatısındaki 1,7 milyon kişiye hayat kurtarıcı gıda yardımı sağladığını dile getirerek, "WFP'nin Türkiye'den sınır ötesi operasyonları yoluyla gıda yardımlarını sürdürmesi hayati önem taşıyor. Çünkü insanları (virüse karşı) güçlü tutmak ve bağışıklık sistemlerini inşa etmek çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

- BM'den İdlib'e 45 tır insani yardım

BM tarafından, bugün de Suriye'nin İdlib kentine 45 tır insani yardım gönderilmişti.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçmişti.

Türkiye ve Rusya, 12 Ocak 2020'de ateşkesin başlaması için mutabık kaldı ancak Esed rejimi ve müttefikleri, ateşkesi hiçe sayarak İdlib'deki saldırılarını sürdürdü. Bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı. Son ateşkes 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren yürürlüğe girdi. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlallerine rağmen, ateşkese büyük ölçüde riayet ediliyor.