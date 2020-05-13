Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Kongresi için denetim, değerlendirme ve soruşturma hizmetleri sunan GAO’nun F-35 raporunda, uçağın test ve parça üretiminin Covid-19 sebebiyle önemli ölçüde sekteye uğradığı belirtildi. Raporda, Türkiye’nin programdan çıkarılmasının riskleri daha da artıracağına yönelik değerlendirme dikkat çekerken şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye’nin Temmuz 2019’da Rus savunma ekipmanı almasından kaynaklı endişeler sebebiyle programdan çıkarılması üretim risklerini daha da artıracak. Program Türk tedarikçiler tarafından üretilen 1005 parça için yeni kaynak belirledi ancak şu anda 15 parça istenilen oranda üretilemiyor.”