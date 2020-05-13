Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınında 26 bin 920 can kaybı yaşanan İspanya’da hükûmete karşı tepkiler giderek artıyor. Salgında yakınlarını kaybettiklerini söyleyen 3 bin 268 kişi, avukat aracılığıyla Yüksek Mahkeme’ye dilekçe sunarak Başbakan Pedro Sanchez ve kabinesini "salgının yönetiminde yetersiz tedbirler alarak muhtemel bir cinayet suçu işlemek" ile suçladı. Dilekçeye imza atanların sadece 116'sı, yakınının ölüm sebebinin Covid-19 olduğunu gösteren ölüm belgesini ibraz etti. Mağdurların başvurusunda hükûmete "virüse karşı mücadelede geç, sorumsuz ve kötü hareket etmek" suçlamaları yöneltildi. Ayrıca muhalefetteki sağ görüşlü partilerin hükûmete yönelttiği suçlamaların başında gelen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bütün ülkede geniş çaplı gösteri yapılmasına izin verilerek salgının ülkede bu kadar fazla yayılmasına neden olunduğu" iddiası da mağdurların dilekçesinde yer aldı. Öte yandan Meclis’te üçüncü büyük siyasi parti konumunda olan aşırı sağ görüşlü Vox da ülke genelinde büyük araç konvoyları oluşturarak 23 Mayıs'ta hükûmete karşı büyük bir gösteri düzenleyecek.