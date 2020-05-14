Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, Malacanang'daki basın toplantısında Filipinler Hava Kuvvetleri (PAF) bünyesine katılmak üzere satın alınacak helikopterlere yönelik açıklamalarda bulundu. Lorenzana, Filipinler Hava Kuvvetleri'nin ABD yapımı Apache veya Viper saldırı helikopterleri yerine Türk yapımı ATAK saldırı helikopterlerini satın alacağını açıkladı. Bakan Lorenzana, ABD helikopterlerini satın almaktan vazgeçmelerinin nedeninin ABD ile Filipinler arasındaki ilişkilerin sorunlu olmasından değil, Türk saldırı helikopteri ATAK'ın aynı verimi daha ucuza sağlaması olduğunu ifade etti.

"Saldırı helikopteri satın alma bütçemiz sadece 13 milyar Filipin Pezosu" diyen Bakan Lorenzana, "İhtiyacımızı ABD'den karşılarsak yalnızca 1 ila 2 saldırı helikopteri alabiliriz. Oysa aynı miktardaki paraya en az 6 adet Türk ATAK helikopteri satın alabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Lorenzana, "Türk yapımı ATAK helikopterleri, dünyanın en iyi saldırı helikopterlerinden biri" diyerek ATAK helikopteri için müzakerelerin korona virüs krizinden önce gerçekleştiğini de duyurdu.

Filipin hükümeti daha önce 2 milyar dolara Boeing Apache AH-64E ve Bell Viper saldırı helikopterinin satışını onaylamış, ancak daha sonra alımdan vazgeçmişti.

Türk yapımı ATAK saldırı helikopterleri, dünyanın en büyük uçak üreticisi Boeing'in askeri kolu tarafından üretilen Apache ve Bell firması tarafından üretilen Vipers'ın en büyük rakibi olarak kabul ediliyor.