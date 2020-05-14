Brezilya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 749 artarak 13 bin 149'a yükseldi.
Brezilya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 13 bin 149'a yükseldi
14.05.2020 - 09:41 | Son Güncelleme: 14.05.2020 - 09:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Brezilya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 749 artarak 13 bin 149'a yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : Brezilya,koronavirüs,
703947 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/703947.aspx
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