Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa genelinde farklı markalar altında piyasaya sürülen 500 binden fazla yumurtada Salmonella bakterisi tespit edildi. Olayın ardından yumurtalar market raflarından toplanırken söz konusu yumurtaları satın alan tüketicilerin de yumurtaları aldıkları marketlere iade etmeleri istendi.

Fransa'da tüketici haklarını koruyan bir internet sitesi, Arradory ve Matines şirketleri tarafından birçok marka adı altında piyasaya sürülen ve son kullanma tarihleri 26 Nisan ile 14 Mayıs 2020 tarihleri arası olan 500 bin yumurtada Salmonella bakterisine rastlanması nedeniyle yumurtaların toplatıldığını açıkladı. Yumurtaları satan marketlerin isminin yer aldığı haberde ülkenin tanınmış marketlerinin de ismi bulunuyor.

26 Nisan-14 Mayıs arasında tüketilecek olan 3FRMDB08 numarası yazılı yumurtalar ile 27 Nisan-18 Mayıs arasında tüketilecek 3FRMDB678 numara damgaları bulunan yumurtaların iade edilmesi gerektiği belirtildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele döneminde 1 ay gibi bir zaman diliminde toplam 185 milyon yumurtanın marketlere gönderildiği kaydedildi. Bu sayıda geçtiğimiz yıla oranla yüzde 44 oranında bir artış olduğu vurgulandı.

Öte yandan Salmonella bakterisi başta, tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen ve bağırsak sistemini etkileyen yaygın bir bakteri.