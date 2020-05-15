Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emmy ve Peabody ödüllü yönetmen Eugene Jarecki tarafından New York’taki Times Meydanı'na asılan panoya ‘'Trump’ın Ölüm Saati’' adı verildi. Jarecki, asılan panonun korana virüs pandemisini umursamayan Trump ve ekibinin insan hayatındaki maliyetini gösterdiğini söyledi.



Korona virüs sürecinde hayatını kaybeden insanların sorumlusunun Trump olduğunu söyleyen Jarecki, Trump’ın küçük siyasi kavgalar ve tahminler yaparak süreci başında umursamadığını aktardı.



2 Mart’ta ABD’de sadece 2 ölümün ve 80 vakanın olduğunu belirten epidemiyologlar, eğer Mart ayında yeterli seviyede önlemler alınsaydı ABD’nin şu anki ölüm tablosu üzerinde önemli ölçüde etki ederek daha az ölümlerin yaşanabileceği üzerinde duruyor.