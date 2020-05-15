Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, geçen ay sağlık sektörü için açıklanan 1 milyar dolarlık paketle birlikte Hindistan'a toplamda 2 milyar dolarlık kredinin taahhüt edildiği belirtildi.

Hindistan'ın nüfusun yarısı günlük 3 dolardan az kazanıyor.

Dün, Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, 80 milyon göçmen işçi için 2 ay süreliğine 463 milyon dolar değerinde tahıl yardımı sağlanacağını kaydetmişti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Covid-19'la mücadele kapsamında 265 milyar doların üzerinde ekonomik yardım paketi hazırlanacağını duyurmuştu.