Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yi gece saatlerinde Bosna Hersek, Macaristan ve Estonya Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü. Açıklamada "Devlet Başkanı Şi Cinping’in kişisel yönetimi ve yönlendirmesi altında Çin, zorlu ve sıra dışı çabalarla, Covid-19 salgınını kontrol altına aldı. Mevcut salgınla mücadele sürecinde ekonomik ve sosyal hayatın kademeli şekilde normalleşmesi yönünde sebat ediyor" ifadelerini kullanıldı. Virüsün sınırı ve milleti olmadığını kaydeden Vang, herhangi bir ülke ve siyasetçi ismi vermeden "Bir süredir bazı ülkelerin politikacıları ısrarla salgını siyasileştiriyor, etiketliyor" değerlendirmesinde bulundu. Vang, söz konusu siyasetçilerin DSÖ'ye saldırdığını ve bu örgütü karaladığını savunarak "Bu tür hareketler uluslararası salgınla mücadele çabalarına müdahale ediyor, zarar veriyor" şeklinde konuştu. ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ay başında Covid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddialarını dile getirmişti. Çin hükûmeti, virüsün Vuhan'daki laboratuvarda üretildiği iddialarını yalanlıyor ve konunun siyasileştirildiğini savunuyor.

VUHAN'DA TEST SIRASI

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan şehrinde yaşayan 11 milyona yakın kişiye test yapılmaya başlandı. Bir süredir virüsün görülmediği şehirde geçtiğimiz günlerde vaka sayısında yaşanan artış üzerine 11 milyona yakın kişiye test yapılacağı açıklanmıştı. Testlerin 10 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.