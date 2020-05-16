Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı güçler başkent Trablus'un güneyindeki El Fernac bölgesinde bulunan sığınmacıların yaşadığı binaya füze saldırısı düzenledi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, füze saldırısı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin ise yaralandığı duyuruldu.
Libya’da sığınmacıların bulunduğu binaya füze saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı
16.05.2020 - 21:10 | Son Güncelleme: 16.05.2020 - 21:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı güçler sığınmacıların bulunduğu binaya füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Libya,sığınmacılar,
704582 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/704582.aspx
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