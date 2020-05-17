Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafter'in son zamanlarda Suriye'deki rejim gibi hastaneler dâhil sivillere saldırmaya başladığını söyleyen Çavuşoğlu "Neden saldırganlaştı? Çünkü sahada üstünlüğü kaybetmeye başladı" diye konuştu. Türkiye'nin, Libya'da tek çözümün siyasî çözüm olduğuna inandığını ve bu sebeple ateşkes için çaba gösterdiğini de kaydeden Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamasının da zamanlama açısından çok önemli olduğunu vurguladı. "Önümüzdeki süreçte birilerinin Hafter'i durdurması gerekiyor. Hafter'e destek verenlerin de durdurulması gerekiyor. Ve burada NATO'nun da önemli bir rol oynaması gerekiyor" diyen Çavuşoğlu, Mısır ve BAE'nin yanı sıra Fransa'nın da açık bir şekilde Hafter'e destek verdiğini ifade etti.