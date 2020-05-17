Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de California merkezli Sorrento Therapeutics adlı biyoeczacılık firması, insan vücudunu yeni tip koronavirüs (Covid-19) virüsünden koruyan ve virüsü 4 gün içinde vücuttan atan bir antikor keşfettiğini iddia etti. Fox News'e açıklamalarda bulunan firma CEO'su Dr. Henry Ji, "Tedavinin olduğunu ve yüzde yüz çözüm sunduğunu vurgulamak istiyoruz. Vücudunuzda nötrleştirici antikor varsa, sosyal mesafeye ihtiyacınız yoktur. Hayatı korkmadan normale döndürebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Son 10 yıldır topladıkları milyarlarca antikoru test ettiklerini, bunlardan bir tanesinin virüsün sağlıklı hücrelere bulaşmasını yüzde yüz engellediğini fark ettiklerini kaydeden Ji "Antikor, bir virüsün vücuda girişini engellediği zaman o virüs hayatta kalamaz. Hücreye giremezlerse çoğalamazlar. Yani, virüsün hücreyi ele geçirmesini önlersek, virüs sonunda ölür. Vücut da bu virüsten temizlenir. STI-1499 antikoru, virüsün etrafını sararak vücuttan dışarı atılmasını sağlıyor" dedi. Dr. Ji, antikorun herhangi bir yan etkisinin olmadığını, aşıdan daha etkili olacağını ileri sürdü. Bazı uzmanlar ise firmanın kısa zamanda kesin çözüm iddiasını şüpheli buluyor.