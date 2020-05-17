İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 artarak 27 bin 650'ye çıktı.
İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 650'ye çıktı
17.05.2020 - 11:40 | Son Güncelleme: 17.05.2020 - 11:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 artarak 27 bin 650'ye çıktı.
Kaynak: AA
Etiketler : İspanya,koronavirüs,
704715 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/704715.aspx
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