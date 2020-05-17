Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 136 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, 88, 64 ve 55 yaşındaki 3 kişinin ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 71 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 274’e yükselirken, koronavirüs tespit edilen 39 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 15 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 230 binden fazla koronavirüs testi yapıldı.