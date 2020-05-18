Covid-19 salgını ile birlikte dünyanın en çok odaklandığı konu hastalığın öldürücü etkisi oldu. Ancak eldeki veriler, virüse atfedilen ölümlerden çok daha fazlasının başka sebeplerle dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olduğu yönünde. Oxford Üniversitesi Küresel Değişim Veri Laboratuvarı tarafından derlenen 2017’deki en son kapsamlı araştırmaya göre dünya çapında her gün yaklaşık 150 bin kişi ölüyor. Kardiyovasküler hastalıklar veya kalp ve kan damarları hastalıkları dünyada önde gelen ölüm sebebi. Ancak bu, toplumda çok fazla etkiye sebep olmuyor. HIV/AIDS’ten her gün ortalama 2 bin 600’den fazla kişi ölüyor. Bu rakamlar, Covid-19’a bağlı ölümlerin biraz abartıldığı izlenimini veriyor. DSÖ’nün 11 Mart 2020’de COVID-19’u bir salgın olarak ilan etmesiyle birlikte günlük doğrulanan ölümler 272-10.520 arasında değişkenlik gösteriyor. Osman Sağırlı
Hangi ülkede günde kaç ölüm
Her gün 150 bin kişi ölüyor
Covid-19’dan günlük doğrulanan ölümler 272-10.520 arasında. En çok ölümlerin meydana geldiği kalp-damar hastalıkları ise gözden kaçıyor.
Covid-19 salgını ile birlikte dünyanın en çok odaklandığı konu hastalığın öldürücü etkisi oldu. Ancak eldeki veriler, virüse atfedilen ölümlerden çok daha fazlasının başka sebeplerle dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olduğu yönünde. Oxford Üniversitesi Küresel Değişim Veri Laboratuvarı tarafından derlenen 2017’deki en son kapsamlı araştırmaya göre dünya çapında her gün yaklaşık 150 bin kişi ölüyor. Kardiyovasküler hastalıklar veya kalp ve kan damarları hastalıkları dünyada önde gelen ölüm sebebi. Ancak bu, toplumda çok fazla etkiye sebep olmuyor. HIV/AIDS’ten her gün ortalama 2 bin 600’den fazla kişi ölüyor. Bu rakamlar, Covid-19’a bağlı ölümlerin biraz abartıldığı izlenimini veriyor. DSÖ’nün 11 Mart 2020’de COVID-19’u bir salgın olarak ilan etmesiyle birlikte günlük doğrulanan ölümler 272-10.520 arasında değişkenlik gösteriyor. Osman Sağırlı
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