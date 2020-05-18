Covid-19 salgını ile birlikte dünyanın en çok odaklandığı konu hastalığın öldürücü etkisi oldu.  Ancak eldeki veriler, virüse atfedilen ölümlerden çok daha fazlasının başka sebeplerle dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olduğu yönünde. Oxford Üniversitesi Küresel Değişim Veri Laboratuvarı tarafından derlenen 2017’deki en son kapsamlı araştırmaya göre dünya çapında her gün yaklaşık 150 bin kişi ölüyor.  Kardiyovasküler hastalıklar veya kalp ve kan damarları hastalıkları dünyada önde gelen ölüm sebebi. Ancak bu, toplumda çok fazla etkiye sebep olmuyor. HIV/AIDS’ten her gün ortalama 2 bin 600’den fazla kişi ölüyor. Bu rakamlar, Covid-19’a bağlı ölümlerin biraz abartıldığı izlenimini veriyor. DSÖ’nün 11 Mart 2020’de COVID-19’u bir salgın olarak ilan etmesiyle birlikte günlük doğrulanan ölümler 272-10.520 arasında değişkenlik gösteriyor. Osman Sağırlı

Hangi ülkede günde kaç ölüm

Çin 28.036
Hindistan 25.270
ABD 7.564
Rusya 5.013
Brezilya 3.528
Almanya 2.528
İtalya 1.667
İngiltere 1.597
Fransa 1.508
İspanya 1.107
Türkiye 1.053
İran 993
Kanada 730
Peru 376
Belçika 285