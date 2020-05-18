Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgını ile birlikte dünyanın en çok odaklandığı konu hastalığın öldürücü etkisi oldu. Ancak eldeki veriler, virüse atfedilen ölümlerden çok daha fazlasının başka sebeplerle dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olduğu yönünde. Oxford Üniversitesi Küresel Değişim Veri Laboratuvarı tarafından derlenen 2017’deki en son kapsamlı araştırmaya göre dünya çapında her gün yaklaşık 150 bin kişi ölüyor. Kardiyovasküler hastalıklar veya kalp ve kan damarları hastalıkları dünyada önde gelen ölüm sebebi. Ancak bu, toplumda çok fazla etkiye sebep olmuyor. HIV/AIDS’ten her gün ortalama 2 bin 600’den fazla kişi ölüyor. Bu rakamlar, Covid-19’a bağlı ölümlerin biraz abartıldığı izlenimini veriyor. DSÖ’nün 11 Mart 2020’de COVID-19’u bir salgın olarak ilan etmesiyle birlikte günlük doğrulanan ölümler 272-10.520 arasında değişkenlik gösteriyor. Osman Sağırlı



Hangi ülkede günde kaç ölüm

Çin 28.036

Hindistan 25.270

ABD 7.564

Rusya 5.013

Brezilya 3.528

Almanya 2.528

İtalya 1.667

İngiltere 1.597

Fransa 1.508

İspanya 1.107

Türkiye 1.053

İran 993

Kanada 730

Peru 376

Belçika 285