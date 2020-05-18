Libya Ordusu Batı Harekat Dairesi Komutanı Usame Cuveyli, Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü sağladıklarını açıkladı.
Libya Ordusu, Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü sağladıklarını açıkladı
18.05.2020 - 10:26 | Son Güncelleme: 18.05.2020 - 10:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya Ordusu Batı Harekat Dairesi Komutanı Usame Cuveyli, Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü sağladıklarını açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : libya,
704931 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/704931.aspx
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