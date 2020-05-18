Libya'da Hafter güçleri Trablus'un doğusunda El-Karbouli bölgesindeki sivil yerleşim bölgelerine roketli saldırı düzenledi. Yerel kaynaklar, saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı sonucu bölgede büyük maddi hasar da meydana geldiği belirtildi.
Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 3 ölü
18.05.2020 - 14:00 | Son Güncelleme: 18.05.2020 - 14:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya'da Hafter güçlerinin Trablus'un doğusunda El-Karbouli bölgesindeki sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği roketli saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : hafter,libya,saldırı,
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