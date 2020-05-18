Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 113 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 40 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.



Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 387’ye yükselirken, koronavirüs tespit edilen 40 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 55 kişi ise taburcu oldu.



Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 230 binden fazla koronavirüs testi yapıldı.