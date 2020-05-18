Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 113 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 40 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.
Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 387’ye yükselirken, koronavirüs tespit edilen 40 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 55 kişi ise taburcu oldu.
Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 230 binden fazla koronavirüs testi yapıldı.
Azerbaycan’da korona virüsten ölenlerin sayısı 40’a yükseldi
18.05.2020 - 16:35 | Son Güncelleme: 18.05.2020 - 16:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan’da, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40’a vak’a sayısı ise 3 bin 387’ye yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 113 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 40 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Azerbaycan,koronavirüs,
705024 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/705024.aspx
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